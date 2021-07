Calciomercato Milan – Conti, Caldara e Pobega in partenza: la situazione

Il Milan valuta alcune cessioni durante questo calciomercato: tra i partenti, troviamo Andrea Conti, Mattia Caldara e Tommaso Pobega

Riccardo Varotto

Il Milan è alle prese con alcune cessioni durante questo calciomercato e giocatori come Mattia Caldara, Andrea Conti e Tommaso Pobega sono in bilico. Se quest'ultimo potrebbe anche restare, non ci sono dubbi sul futuro dei primi due: entrambi i giocatori non rientrano nei piani di Stefano Pioli e il club di via Aldo Rossi sta cercando una sistemazione per loro.

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, i tre si allenano a Milanello con il resto del gruppo, ma la loro permanenza è davvero in discussione. Pobega ha richieste da due club di Serie A e il Milan potrebbe cederlo per fare cassa, ma il Diavolo vuole evitare un "Locatelli-bis" e quindi la situazione è ancora da definire. Conti è in orbita Sampdoria: il neo tecnico dei blucerchiati Roberto D'Aversa lo rivorrebbe con sé dopo l'esperienza al Parma.

Diverso il discorso per Caldara: l'ex difensore dell'Atalanta non ha richieste, almeno per ora. Paolo Maldini e Ricky Massara potrebbero provare ad inserirlo in qualche trattativa come contropartita. Luis Alberto, Brahim Diaz e non solo: ecco tutte le novità di mercato del Milan.