Mercato Milan – Pobega, non solo Atalanta: c’è anche la Fiorentina

Le ultime sul mercato del Milan. Tommaso Pobega e un futuro tutto da scrivere. Non solo Atalanta: c'è anche l'interesse della Fiorentina

Negli ultimi giorni si sta parlando molto del futuro di Tommaso Pobega in casa Milan. Il calciatore, rientrato alla base dopo l'ottima stagione allo Spezia, potrebbe partire nuovamente, questa volta a titolo definitivo. Sul classe 1999 non c'è solo il forte interesse dell'Atalanta. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' anche la Fiorentina sta monitorando il giocatore. L'arrivo in Viola di Vincenzo Italiano potrebbe infatti spingere il ragazzo in Toscana. Tommaso Pobega verrà dunque sacrificato sul mercato? Se così dovesse andare, il centrocampista non avrebbe troppe difficoltà a trovare una nuova squadra. Vlasic, Ballo-Touré e Bakayoko: ecco le notizie di oggi sul mercato del Milan.