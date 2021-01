Calciomercato Milan – Conti al Parma: spunta una clausola | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Parma, clausola per Conti

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come ormai, tutti sanno, Andrea Conti è ufficialmente un nuovo giocatore del Parma. Il terzino, che ha collezionato 51 presenze con la maglia del Milan, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

La formula del trasferimento è quella del prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro in caso di salvezza del Parma. Spunta però una clausola nel contratto firmato tra Conti e i ducali: come riportato da Nicolo Schirà, è prevista una clausola rescissoria da 10 milioni, pagabili in tre anni, che sarà valida a partire dalla prossima estate.