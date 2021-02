Calciomercato Milan – Contatto Raiola-Maldini per il rinnovo di Romagnoli | News

Calciomercato Milan, il punto sul rinnovo di Romagnoli

Il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022. Il suo agente, Mino Raiola, avrebbe così avanzato delle proposte ben precise a Paolo Maldini. L’entourage vorrebbe trovare un accordo con il club entro la fine di questa stagione. A ciò vorrebbe aggiungere una clausola rescissoria e richiedere un adeguamento che va oltre i 3,5 milioni di euro che il suo assistito già percepisce. Questa richiesta andrebbe a superare il limite previsto da Elliott che vorrebbe fare delle eccezioni solo nei casi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic. Il Milan, che acquistò il difensore nel 2015 per circa 30 milioni di euro, potrebbe prendere in considerazione una sua cessione qualora non si dovesse trovare un accordo. Calciomercato Milan – Belotti, rinnovo difficile: Diavolo attento. VAI ALLA NOTIZIA >>>