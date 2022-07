Calciomercato Milan – Vanno avanti i contatti per Ziyech: il punto

'Tuttosport' oggi in edicola ha rivelato come, in questo calciomercato estivo, il Milan tenga 'caldi' i contatti per Hakim Ziyech, classe 1993, fantasista marocchino in uscita dal Chelsea. Due giorni fa, infatti, secondo il quotidiano torinese, i rossoneri avrebbero parlato con la Roc Nation e con gli avvocati che si occupano dell'ex Ajax.