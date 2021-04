Calciomercato Milan – Contatti tra Maldini e Raiola per Malen | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Donyell Malen, attaccante del PSV Eindhoven, piace molto al Diavolo per la prossima stagione

Daniele Triolo

Nei giorni scorsi è arrivato il tanto atteso rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimović. L'attaccante svedese, che il prossimo 3 ottobre compirà 40 anni, sarà ancora leader tecnico e carismatico del Milan. Logicamente, però, non potrà giocare tutte le partite (lo si è visto già in quest'annata) e, pertanto, i dirigenti rossoneri stanno cercando un altro attaccante da acquistare nel prossimo calciomercato estivo.

Le idee principali, per il direttore tecnico Paolo Maldini e per il direttore sportivo Frederic Massara, sono Andrea Belotti (Torino, classe 1993) e Dušan Vlahović (Fiorentina, classe 2000). Non sarà, però, facile per il Milan arrivare all'uno o all'altro: la concorrenza è folta, il prezzo è molto elevato. Ecco perché, secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', potrebbe prendere piede la terza pista. Quella che porta Donyell Malen.

Classe 1999, centravanti olandese del PSV Eindhoven, Malen ha segnato finora in stagione 25 gol e fornito 9 assist in 42 gare tra campionato, coppe nazionali ed Europa League. Maldini, nelle scorse settimane, avrebbe chiesto informazioni su di lui a Mino Raiola, il suo procuratore. L'identikit di Malen sarebbe perfetto per il Milan del fondo Elliott Management Corporation: giovane, talentuoso, dai costi di cartellino e di ingaggio sostenibili.

Il suo futuro, però, dipenderà da ciò che farà in estate Erling Braut Haaland. Se il bomber norvegese, infatti, dovesse lasciare il Borussia Dortmund, Malen potrebbe rimpiazzarlo in giallonero. Il tutto, sempre con la regia del comune agente Raiola. Così non fosse, allora, per il giovane 'oranje' potrebbero spalancarsi (a prezzi non eccessivi) le porte di Milanello. Milan, ultimatum a Donnarumma: le ultime news sul portiere rossonero >>>