Mercato Milan – Dalla Spagna: “Contatti con il Real Madrid per Jovic”

Arrivano conferme dalla Spagna per quanto riguarda il calciomercato del Milan: contatti con il Real Madrid per il serbo Luka Jovic

Carmelo Barillà

Conferme sulla possibilità di vedere trasferirsi Luka Jovic al Milan in questa sessione di calciomercato. Le novità arrivano direttamente dalla Spagna. Il quotidiano 'Marca' riferisce di contatti tra i rossoneri e il Real Madrid per l'attaccante serbo. E' il secondo anno consecutivo in cui il club di via Aldo Rossi prova a portare a Milano Jovic. Nella scorsa estate, alla fine, non se ne fece niente.

I colloqui tra le 'Merengues' e il Milan dovrebbero infittirsi nei prossimi giorni. Jovic piace, così come OlivierGiroud, che resta in vantaggio perché potrebbe liberarsi a parametro zero dal Chelsea. L'arrivo di uno, comunque, non necessariamente escluderebbe l'altro. I rossoneri, infatti, puntano a regalare a Stefano Pioli due attaccanti: un profilo più esperto e uno più giovane. E gli identikit corrispondono perfettamente a Giroud e Jovic.

Con il Real Madrid si parlerà anche di altri calciatori. Ci sono da ultimare i dettagli per il ritorno di Brahim Diaz in rossonero, stavolta in prestito con diritto di riscatto (e forse contro-riscatto in favore degli spagnoli). Si proverà, inoltre, a sondare il terreno per Odriozola, principale alternativa a Diogo Dalot, per il quale proseguono le trattative con il Manchester United.

Infine c'è la suggestione Dani Ceballos, profilo che piace per il centrocampo. Insomma, l'asse Milano-Madrid è caldo e nelle prossime ore potrebbe diventare bollente.