Calciomercato Milan – Previsti contatti con il Real Madrid per Brahim Diaz

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sono previsti contatti tra il Milan e il Real Madrid per definire il futuro di Brahim Diaz

Il futuro di Brahim Diaz potrebbe essere sempre più rossonero. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', Milan e Real Madrid potrebbero incontrarsi a breve per definire il futuro del calciatore andaluso. L'ex Manchester City, infatti, è diventato sempre più centrale nel progetto di Stefano Pioli, tanto da aver convinto il club di via Aldo Rossi a pagare i 27 milioni di euro accordati due anni fa con i 'blancos' per l'acquisto definitivo del suo cartellino.