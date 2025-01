Calciomercato Milan, contatti positivi: Calabria ad un passo dal Bologna

Si avvicina sempre di più l'addio di Davide Calabria dal Milan, probabilmente in direzione Bologna. Il capitano rossonero era già finito nel mirino di alcune squadre estere nel corso della sessione estiva di calciomercato, tra cui Strasburgo, Marsiglia e Galatasaray. Poi, però, la decisione di rimanere, per provare a giocarsi le proprie carte. Nonostante ciò nella prima parte di stagione non ha trovato troppo spazio e con Sérgio Conceicao i rapporti sembrano essere davvero ai minimi termini. Nelle ultime ore a questo proposito, è emersa la pista che potrebbe portarlo in rossoblù.