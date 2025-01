Uno dei tanti calciatori che potrebbero salutare il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato invernale è Davide Calabria, su cui c'è il forte interesse del Bologna. Il capitano, che con ogni probabilità avrebbe comunque lasciato il club al termine della stagione, dal momento in cui non sembra esserci nemmeno trattativa per il rinnovo del contratto, potrebbe anticipare i tempi e salutare il club che lo ha cresciuto già a gennaio. C'erano state delle voci anche la scorsa estate, ma alla fine il terzino aveva deciso di rimanere.