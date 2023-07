Calciomercato Milan – Previsti nuovi contatti per Musah nelle prossime ore

Dopo gli acquisti di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar, il Milan sembrava voler chiudere nel breve tempo anche Yunus Musah dal Valencia come terzo innesto di centrocampo. Nelle ultime ore, però, pare che la trattativa sia rallentata, come dimostra la decisione da parte del club spagnolo di convocare il mediano per il ritiro in Svizzera.