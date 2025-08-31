Pianeta Milan
Calciomercato Milan, contatti esplorativi con l’agente di Pellegrini

Calciomercato Milan, Pellegrini nel mirino: il club monitora il centrocampista della Roma come possibile alternativa a Rabiot.
Come riportato dal noto esperto di calciomercato Daniele Longo, il Milan starebbe chiedendo informazioni all’agente di Lorenzo Pellegrini, centrocampista italiano in uscita dalla Roma.

Calciomercato Milan, Longo: "Richieste informazioni per Pellegrini, è lui l'alternativa a Rabiot"

L’operazione potrebbe entrare nel vivo qualora dovessero sorgere complicazioni nella trattativa per Adrien Rabiot del Marsiglia, il quale resta la prima scelta del tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Il club, tuttavia, si cautela sondando anche Pellegrini, che potrebbe dunque rappresentare un’operazione last-minute importante.

Ecco le parole di Longo sul proprio profilo X: "Milan-Pellegrini: richiesta di informazioni all’agente ( ostacolo ingaggio) in caso di fumata nera su Rabiot. Ancora nessun contatto diretto con la Roma. Può diventare opzione last minute".

Dunque, si tratta di una pista da monitorare attentamente, perché qualora dovessero esserci brusche frenate nell’operazione Milan-Rabiot, i rossoneri hanno già pronta una possibile alternativa. Un’operazione che, come detto, potrebbe accendersi nelle ultime ore di calciomercato. Ecco le parole di Longo sul proprio profilo X.

