Calciomercato Milan, contatti esplorativi con l’agente di Pellegrini

Ecco le parole di Longo sul proprio profilo X: "Milan-Pellegrini: richiesta di informazioni all’agente ( ostacolo ingaggio) in caso di fumata nera su Rabiot. Ancora nessun contatto diretto con la Roma. Può diventare opzione last minute".
Dunque, si tratta di una pista da monitorare attentamente, perché qualora dovessero esserci brusche frenate nell’operazione Milan-Rabiot, i rossoneri hanno già pronta una possibile alternativa. Un’operazione che, come detto, potrebbe accendersi nelle ultime ore di calciomercato. Ecco le parole di Longo sul proprio profilo X.
