Calciomercato Milan – Contatti con l’entourage di Kouadio Kone | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: contatti per Kone

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come anticipato da Pianetamilan.it, il club rossonero segue con molta attenzione Kouadio Koné. Il centrocampista del Tolosa potrebbe arrivare indipendentemente dalla cessione di Rade Krunic, che con ogni probabilità resterà in rossonero.

Tuttosport, in edicola questa mattina, inoltre, fornisce ulteriori dettagli. Kone è seguito da tempo dagli scout del Milan, e nelle scorse settimane ci sono stati diversi contatti con il suo entourage. Resta da capire se eventualmente il suo acquisto ci sarà a gennaio o in estate.