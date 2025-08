Calciomercato Milan, contatti con il Newcastle per Thiaw: pronta l'offerta

Secondo quanto riferito Newcastle e Milan avrebbero riaperto i contatti per il trasferimento di Malick Thiaw. Non solo, perché il club inglese starebbe studiando una prima offerta ufficiale. Massimiliano Allegri, in ogni caso, lo ritiene importante per il progetto tecnico e per questo la trattativa potrebbe non essere così semplice.