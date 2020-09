Calciomercato Milan – Contatti con il Manchester United per Dalot

Calciomercato Milan: chiesto Dalot ai ‘Red Devils’

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Diogo Dalot al Milan? Possibile. Nonostante le smentite, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan è in contatto con il Manchester United per prendere il portoghese. Dalot, classe 1999, è un terzino in grado di giocare tanto a destra quanto a sinistra in una difesa a quattro. Il Milan vorrebbe prendere il ragazzo, sotto contratto con i ‘Red Devils‘ fino al 30 giugno 2023, in prestito con diritto di riscatto. Il Manchester United, al contrario, vorrebbe venderlo a titolo definitivo o, al massimo, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. NUOVO DIFENSORE CENTRALE: QUESTE LE IPOTESI RIMASTE IN PIEDI PER IL MILAN >>>