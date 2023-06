Calciomercato Milan – Nuovi contatti con il Chelsea per Loftus-Cheek

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Milan avrebbe ripreso i contatti con il Chelsea per l'acquisto di Ruben Loftus-Cheek. Il giocatore inglese, infatti, sarebbe nuovamente diventato la priorità per migliorare il reparto di centrocampo. I rossoneri, che oltre ad aver ceduto Sandro Tonali non avranno a disposizione Ismael Bennacer per almeno sei mesi, tornano dunque alla carica per il classe '96.