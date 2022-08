Calciomercato Milan – Contatti assidui per Onyedika: costo basso

Sembra essere Raphael Onyedika l'obiettivo di calciomercato del Milan per quanto concerne il rinforzo per il centrocampo di Stefano Pioli

'La Gazzetta dello Sport', parlando del calciomercato del Milan, ha sottolineato come, in società, abbiano accolto le buone notizie sull'infortunio (non grave) di Sandro Tonali. Anche in funzione dell'operazione che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno in mente di fare per rinforzare la mediana della squadra Campione d'Italia.