Calciomercato Milan – Consigli, Mirante e Begovic: il punto sul secondo portiere

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo il prestito all’Aston Villa, Pepe Reina è rientrato al Milan soltanto per qualche giorno, prima di diventare ufficialmente un giocatore della Lazio. Una situazione che, per forza di cose, costringe la società a cercare un secondo portiere dopo la soluzione temporanea chiamata Asmir Begovic. Manuele Baiocchini, giornalista di ‘Sky Sport’ molto vicino al Milan, ha raccontato le strategie del Milan in questo senso. Ecco i nomi nuovi per la porta:

“Il Milan cerca anche un secondo portiere da affiancare ai fratelli Donnarumma. Nella testa di Pioli il secondo portiere potrebbe essere rappresentato dal ritorno di Begovic, ma il giocatore ha un ingaggio importante da 2 milioni a stagione. Ecco, quindi, che se il Milan non riuscisse a convincerlo ad abbassarsi l’ingaggio guarderebbe ad altri profili. La dirigenza rossonere ha chiesto informazioni per Antonio Mirante, ricevendo un no dalla Roma, ma ha fatto anche un sondaggio. per Andrea Consigli del Sassuolo. Gli ultimi giorni di mercato, in questo caso, potrebbero essere importanti”.

