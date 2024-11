Calciomercato Milan – Condò: “Servono dei difensori più dotati”

Paolo Condò , giornalista anche de 'La Repubblica', ha parlato anche dei problemi difensivi del Milan e di quello che servirebbe ai rossoneri sul mercato e non per risalire la china e la classifica. Ecco il suo pensiero.

"Non può pensare di risalire una classifica già così impervia senza migliorare il rendimento della difesa. Se i difensori di Fonseca fossero individualmente più forti di quanto sono, se la sbroglierebbero anche in assenza della copertura massiccia divenuta indispensabile dopo la magra di Cagliari. E perciò il Milan farebbe bene a tornare sul mercato per acquistare un paio di difensori più dotati di quelli che ha. Puoi compensare una carenza difensiva individuale se nella fase di spinta te la restituisce con gli interessi, e stiamo parlando di Theo Hernandez. Ma gli altri devono essere marcatori implacabili".