Calciomercato Milan – Concorrenza spietata per Kayode: i club coinvolti

Michael Kayode , giovane terzino della Fiorentina , è uno dei nomi sui taccuini di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani , il 19enne piace e le prestazioni in viola sono sempre più convincenti. Il primo gol in Serie A segnato nella sfida contro la Lazio lo ha definitivamente messo in mostra.

Come riporta Fiorentina.it, infatti, non solo il Milan ha messo gli occhi sul classe 2004, ma anche l'Inter in Italia, e Arsenal e Manchester City, in Inghilterra. Si preannuncia, dunque, una spietata concorrenza in vista della prossima estate.