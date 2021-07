Calciomercato Milan – Concorrenza italo-spagnola per Luis Alberto: il punto

Luis Alberto diventerà un pezzo pregiato di questo calciomercato. Il centrocampista della Lazio è un obiettivo del Milan, ma non solo

Dopo i contrasti con la Lazio, Luis Alberto è destinato a diventare uno dei pezzi pregiati della sessione estiva di calciomercato. Molto probabilmente lo spagnolo lascerà i biancocelesti. Le pretendenti non mancano, a cominciare dal Milan. I rossoneri, come noto, cercano un trequartista dopo l'addio di Calhanoglu.

Luis Alberto avrebbe le giuste caratteristiche per interpretare il ruolo di 10. Ma le pretese di Lotito ostacolano i sogni del Milan. Il presidente della Lazio, infatti, chiede almeno 40 milioni per lasciar partire uno dei migliori centrocampisti della scorsa stagione. Troppi per le casse del Diavolo, che potrebbe inserire nella trattativa qualche contropartita gradita agli Aquilotti, una su tutte Alessio Romagnoli.

Ma non è solo il prezzo a mettersi in mezzo tra il Milan e Luis Alberto. Come riportato da 'Repubblica', il giocatore, piace anche alla Juventus e all'Inter (dove ritroverebbe Simone Inzaghi), oltre che agli spagnoli del Villarreal.

Ma occhio anche alla posizione della Lazio, spesso molto dura da questo punto di vista. Qualora la frattura tra le parti non si ricomponga, Luis Alberto potrebbe essere messo fuori rosa. A meno che qualche club non si presenti con un'offerta irrinunciabile.