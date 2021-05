Calciomercato Milan – Con Donnarumma è finita: niente rinnovo

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Gigio Donnarumma prossimo a lasciare il Diavolo a costo zero. Società stanca della sua indecisione

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina ha fatto il punto della situazione su Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, classe 1999, che sembra essere sempre più lontano dal Milan. Ci sono segnali di calciomercato, infatti, che è impossibile ignorare. Il più evidente? Ieri sera è sbarcato, all'aeroporto di Linate, il portiere Mike Maignan, fresco campione di Francia con il Lille, pronto alle visite mediche con il club di Via Aldo Rossi.

Donnarumma, a questo punto, cosa farà? Sarà un giocatore del Milan anche dopo il 30 giugno, data della scadenza naturale del suo contratto? Al momento, secondo la 'rosea', questo appare davvero improbabile. Potrebbe persino andare a giocare i Campionati Europei con la Nazionale Italiana da giocatore libero sul mercato a parametro zero. Neanche la qualificazione in Champions League del Milan sembra essere servita a far propendere Donnarumma per il rinnovo di contratto.

In Champions, infatti, si è qualificata anche la Juventus, sua prima pretendente. La quale, però, in questi primi giorni dopo la fine del campionato di Serie A ha altre questioni da risolvere (allenatore, futuro di Cristiano Ronaldo). La firma di Gigio non è arrivata. Questione che faticano a comprendere il tecnico Stefano Pioli ed i compagni di squadra, che più volte avrebbero provato ad interrogarlo sull'argomento. Senza mai, però, ricevere risposte chiare sul tema.

I quadri dirigenziali si sono stancati della sua indecisione: è anche questo il motivo per cui la trattativa per il rinnovo sembra destinata a naufragare, oltre che per le ricchissime commissioni pretese dall'agente Mino Raiola. Donnarumma, dunque, dovrebbe andarsene perché il Milan è stufo di aspettare e perché la proprietà non intende salire oltre gli 8 milioni di euro netti a stagione già offerti.

Donnarumma bacia la maglia del Milan. Si impegna in ogni gara che gioca con i rossoneri (questo tutti glielo riconoscono). Ma evidentemente non ha la forza di decidere e dire di no ad una proposta della Juventus che, tra l'altro, ancora deve essere formalizzata. Per ora, ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport', non si avrebbe notizia di altre pretendenti. Per mesi si è parlato della possibilità di un accordo 'ponte': più che altro per evitare che Donnarumma andasse via a parametro zero.

Ma, evidentemente, non è stata trovata un'intesa neanche su questo. Adesso il Milan è arrivato alla stretta finale e, secondo la 'rosea', non sembra avere più chissà quanta voglia di insistere. I tifosi del Diavolo sono delusi dal comportamento del giocatore, ma anche sfiniti dalla tiritera: chiedono che si risolva velocemente, in una maniera o in un'altra. E sembra proprio che la storia d'amore tra Donnarumma ed i rossoneri stia finendo ora.