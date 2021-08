Calciomercato Milan – Complicato prendere Corona: il Porto vuole tanto

Jesús Corona, obiettivo di calciomercato del Milan, andrà in scadenza di contratto con il Porto il 30 giugno 2022. Ma i lusitani sparano alto

Il Milan , in questa sessione estiva di calciomercato , vorrebbe mettere a segno il colpo Jesús Corona dal Porto . Ne parlano tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. L'esterno destro offensivo messicano, classe 1993 , andrà in scadenza di contratto con il club portoghese il prossimo 30 giugno 2022 e, pertanto, potrebbe essere ceduto soltanto a titolo definitivo . Il Porto ha aperto alla sua cessione, ma chiede più di quanto, finora, offerto dal Diavolo.

Per acquistare Corona in questo calciomercato estivo, infatti, il Milan avrebbe avanzato una proposta di 10 milioni di euro. Per 'La Gazzetta dello Sport', i bonus potrebbero fare la differenza in questi ultimi giorni di trattative. 'Tuttosport' ha aggiunto come il Milan sia disponibile a versare anche 3 milioni di euro di bonus, per un totale di 13, per aggiudicarsi il cartellino di Corona che, come ricordato dal 'Corriere dello Sport', è richiesto anche dal Siviglia.