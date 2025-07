Calciomercato Milan, Comolli: 'Vlahovic via solo per un'offerta congrua'

Il Milan è alla ricerca di un centravanti sul calciomercato . Il reparto offensivo rossonero, per ora, comprende solo Santiago Gimenez come vera punta. Al messicano, dunque, andrà affiancato almeno un altro giocatore che possa mettersi in competizione con lui o eventualmente sostituirlo quando non giocherà.

Occasione Vlahovic per il Milan? Non secondo Comolli

La dirigenza rossonera, con Igli Tare in testa, sta sondando vari profili sul mercato. Per cogliere delle vere e proprie opportunità, il Milan potrebbe voler aspettare ancora qualche settimana. Durante il calciomercato estivo - si sa - la seconda metà di agosto è il tempo delle occasioni. I prezzi per certi giocatori potrebbero calare e allora il DS rossonero potrebbe affondare per il colpo in attacco. Uno dei nomi che stuzzicano maggiormente i dirigenti del Milan - e anche Max Allegri - è quello di Dusan Vlahovic.