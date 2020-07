Calciomercato Milan – Come vice Theo Hernandez piace sempre Robinson

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nel ruolo di vice Theo Hernandez per la prossima stagione piace sempre l’americano Antonee Robinson. Il terzino del Wigan era stato praticamente preso a gennaio, quando sbarcò in Italia per le visite mediche. Ma proprio in quella occasione lo staff medico rossonero riscontrò nel ragazzo un problema cardiaco che ora è stato risolto.

In uscita Diego Laxalt – ipotesi Lokomotiv Mosca – e Ricardo Rodríguez. Entrambi non resteranno al Milan.

