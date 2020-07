Calciomercato Milan – Bennacer, il Manchester City usa la carta Mahrez

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ismael Bennacer è sicuramente una delle note più liete della stagione del Milan. L’algerino, arrivato dall’Empoli lo scorso anno, si è ormai imposto come titolare inamovibile del centrocampo rossonero. Le sue prestazioni hanno inevitabilmente attirato le attenzioni di molti grandi club europei, in primis il Manchester City. In tal senso, attenzione al retroscena raccontato da ‘le10sport.com’ che riguarda Riyhad Mahrez: l’esterno d’attacco dei Citizens, suo connazionale, starebbe cercando di convincere il numero 4 rossonero a trasferirsi in Inghilterra. Un’indiscrezione che dovrebbe far drizzare le antenne al Milan, che deve blindare i suoi giocatori migliori in ottica futura.

