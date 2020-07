Calciomercato Milan – Maldini: “Rebic resta? Mi conoscete…”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lavori in corso per il futuro in casa Milan. Dopo l’ufficialità del prolungamento di contratto per Stefano Pioli, si comincia a lavorare anche sulla squadra dell’anno prossimo. Obiettivo: trattenere in rosa i giocatori più importanti. In tal senso Paolo Maldini ha avuto un incontro con Fali Ramadani, agente di Ante Rebic, per discutere del futuro del croato, in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte.

A questo incontro era presente anche la Fiorentina, che vanta una percentuale del 50% sulla rivendita del numero 18 rossonero. Dopo la fine dei discorsi, Paolo Maldini è stato intercettato all’uscita di un hotel nel centro di Milano e, interrogato sull’esito dell’incontro, ha così parlato:

Rebic rimane? “Mi conoscete, non vi dico niente…”. Poi un piccolo cenno che sottolinea la soddisfazione per la permanenza di Stefano Pioli. Insomma il direttore tecnico rossonero non ha fatto trasparire nulla, ma continua a lavorare per il futuro del suo Milan.

Intanto Ivan Gazidis ha parlato ai canali ufficiali del Milan: LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI >>>

