Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, come si è passati da Hojlund a Boniface? Il punto

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, come si è passati da Hojlund a Boniface? Il punto

Calciomercato Milan, come si è passati da Hojlund a Boniface? Il punto
Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, spiega il motivo della virata su Boniface nel calciomercato del Milan. E Hojlund?
Redazione PM

Se tutto dovesse andare secondo i piani, nelle prossime ore Victor Boniface dovrebbe diventare il nuovo numero 9 del Milan. La virata della dirigenza rossonera sull'attaccante nigeriano ha rappresentato una svolta inattesa sul calciomercato. La trattativa per portare a Milano Rasmus Hojlund sembrava a uno stadio avanzato. E poi, cosa è successo? Lo ha spiegato Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia.

Longari: "Questione di strategie, e nessun ripiego"

—  

Su X il giornalista ha postato il link al suo articolo, dal titolo "Questione di strategie, e nessun ripiego: l’intreccio Hojlund-Boniface". Longari spiega le ragioni della virata del Milan sul calciomercato delle punte.

LEGGI ANCHE

Innanzitutto, occorre precisare che la scelta dell'attaccante del Bayer Leverkusen non è un ripiego. Boniface è sempre stato un profilo gradito al direttore sportivo Igli Tare. Semplicemente, a inizio mercato, la cifra richiesta dal club tedesco era alta, troppo alta per le casse rossonere. Il dirigente si è dunque spostato su altri profili, continuando però a monitorare la situazione del nigeriano.

Con abilità e astuzia ha lavorato su più tavoli, tenendo d'occhio varie possibilità. "Basti pensare che nelle stesse ore in cui il DS del Milan formalizzava la proposta alle “aspirine”, il Milan incaricava un suo intermediario di partire per Londra per un confronto diretto con la famiglia di Rasmus Hojlund per cercare di strappare quel “sì” del danese che nei giorni precedenti era stato tanto agognato dai meneghini" - scrive Longari.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, anche un altro difensore? Le cinque opzioni di Tare >>>

Dunque, è stata una questione di strategia. Tare ha avuto pazienza, ha aspettato che si creassero condizioni favorevoli per chiudere un colpo da tempo desiderato. In effetti, le condizioni dell'operazione paiono vantaggiose: prestito con diritto di riscatto a 26 milioni, che con i bonus si avvicinano a 30 milioni.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA