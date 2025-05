Nel corso delle ultime settimane si è spesso parlato del possibile colpo Ibrahim Maza per il Milan in vista della prossima sessione di calciomercato. Già nella finestra estiva ci sarebbe stato un primo approccio da parte della dirigenza rossonera nei confronti dell'Hertha Berlino, con tanto di offerta ufficiale. Un'indiscrezione emersa soltanto qualche giorno dopo la chiusura. Non veniva escluso, poi, un'ulteriore tentativo nei mesi successivi, per provare a portare il giovane talento in rossonero. Questo, però, potrebbe non essere possibile se si dovesse concretizzare quanto affermano dalla Spagna.