Il Milan, per concludere al meglio la sessione estiva di calciomercato, potrebbe chiudere con un colpo last minute in difesa e in questo senso attenzione alla pista che può portare a Merih Demiral. In questo reparto i rossoneri hanno già acquisito Koni De Winter dal Genoa, in seguito alla cessione di Malick Thiaw al Newcastle. Sembra, però, che ci siano i margini per un altro innesto, a quanto pare richiesto dallo stesso Massimiliano Allegri nel summit andato in scena nella giornata odierna nella sede rossonera. Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com'.
Secondo quanto riferito, infatti, in cima alla lista dei desideri del Milan ci sarebbe proprio Merih Demiral, in forza attualmente all'Al-Ahli. Il classe 1998 è in scadenza il 30 giugno 2026, ma non sembra essere tanto complicato strapparlo al club arabo. Alle sue spalle rimane sempre viva la pista che porta a Caleb Okoli del Leicester, che ha lo stesso agente di Samuele Ricci. Le alternative al momento non ci sono, perché la Fiorentina non intende cedere Pietro Comuzzo. Da capire se il viaggio di Geoffrey Moncada in Spagna possa portare qualche frutto in questo senso.
