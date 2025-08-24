Secondo quanto riferito, infatti, in cima alla lista dei desideri del Milan ci sarebbe proprio Merih Demiral, in forza attualmente all'Al-Ahli. Il classe 1998 è in scadenza il 30 giugno 2026, ma non sembra essere tanto complicato strapparlo al club arabo. Alle sue spalle rimane sempre viva la pista che porta a Caleb Okoli del Leicester, che ha lo stesso agente di Samuele Ricci. Le alternative al momento non ci sono, perché la Fiorentina non intende cedere Pietro Comuzzo. Da capire se il viaggio di Geoffrey Moncada in Spagna possa portare qualche frutto in questo senso.