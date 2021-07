Calciomercato Milan – Colpo in prospettiva: preso Makengo dal Nantes

Il Milan continua il lavoro sui giovani in questa sessione di calciomercato. I rossoneri hanno chiuso per Nsiala Makengo del Nantes

Non solo colpi per l'immediato, il Milan continua il lavoro sui giovani talenti in questa sessione di calciomercato. I rossoneri, infatti, avrebbero chiuso per Clinton Nsiala Makengo, difensore centrale classe 2004 proveniente dal Nantes a parametro zero. Stando a quanto riferisce 'calciomercato.com', il calciatore si aggregherà alla Primavera di Federico Giunti.