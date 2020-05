Calciomercato Milan – Colpo Gotze? C’è il sì di Rangnick: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, il Milan sta seriamente valutando il nome di Mario Gotze per la prossima stagione. Il tedesco ha dichiarato a più riprese che accetterebbe volentieri un’esperienza in Italia e sta aspettando l’occasione giusta per esaudire questo desiderio. Ci sono stati dei contatti con la Lazio nelle ultime settimane, ma l’offerta è stata rifiutata. Gotze è un profilo molto gradito a Ralf Rangnick, che avrebbe dato il suo via libera all’affare.

Le premesse sembrano esserci, ma la realtà incombe. Non bisogna dimenticare che il classe 1992 percepisce un ingaggio di circa 8 milioni di euro, una cifra enorme per le casse del Milan. C'è anche un importante retroscena da registrare: già a gennaio il trequartista era stato proposto al Milan targato Boban-Maldini. Adesso la situazione societaria è completamente cambiata, ma l'idea rimane sempre concreta. Il Diavolo vuole aggrapparsi alla voglia di riscatto di Gotze, che potrebbe rivedere al ribasso le proprie richieste economiche vista alla situazione legata l'emergenza coronavirus. Milan in agguato dunque, Gotze è un obiettivo concreto.