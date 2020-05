From Milan with Love: il concerto di Alicia Keys con tanti ospiti

MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

“From Milan with Love” è l’evento digitale nato per rendere omaggio a tutti coloro che in questi mesi si sono prodigati combattendo il Covid-19, in Italia e nel mondo. I fondi raccolti durante il live andranno a Fondazione Milan, in sinergia con la onlus “Direct Relief”. Sarà possibile donare in diretta tramite la pagine ufficiali From Milan with Love e AC Milan Facebook Ufficiale.

Presenteranno il producer DJ Khaled e la giornalista e conduttrice televisiva Diletta Leotta. Saranno presenti tanti artisti internazionali e italiani: Alicia Keys, Kelly Rowland, Robin Thicke, Gavin Rossdale e Chris Traynor dei Bush, Jay Buchanan dei Rival Sons, Lola Ponce, Matteo Bocelli, Capoplaza e Rkomi. Faranno un’apparizione anche altre celebrità internazionali tra cui Jonas Brothers, Kaká, Thierry Henry, Carlo Cracco, Danilo Gallinari e Jannik Sinner.

Ecco il link per seguire l’evento LIVE!

https://video.gazzetta.it/video-from-milan-with-love-21-guarda-concerto-alicia-keys/7e4259cc-8d54-11ea-a726-ab68aa57b432?vclk=home_generico

