Calciomercato Milan – Colombo può restare rossonero: il motivo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha rivelato come potrebbero esserci delle novità per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Colombo. L'attaccante classe 2002, cresciuto nel settore giovanile rossonero, che sembrava destinato ad andare via in prestito in questi ultimi giorni di trattative, ora potrebbe restare.