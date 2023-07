Calciomercato Milan – Tre club di Serie A interessati a Colombo

Tre club di Serie A avrebbero messo nel mirino l'attaccante del Milan Lorenzo Colombo in questa sessione di calciomercato

Nella scorsa stagione ha militato nel Lecce , convincendo particolarmente al punto che il club pugliese lo ha voluto riscattare dal Milan . Il Diavolo, però, lo ha immediatamente contro-riscattato, decidendo di puntare su di lui nel corso di questi mesi in preparazione alla nuova stagione.

Su Lorenzo Colombo, comunque, rimane l'interesse di diversi club. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo 'Twitter', infatti, Monza e Salernitana, oltre all'Atalanta, avrebbero messo gli occhi sull'attaccante del Milan. Il club rossonero vorrebbe comunque aspettare il termine della tournée per valutare il suo futuro. LEGGI ANCHE:Milan, la probabile formazione per la Juventus >>>