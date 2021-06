Calciomercato Milan – Colombo non convinto del Brescia: la situazione

Secondo le ultime indiscrezioni, Lorenzo Colombo non sarebbe del tutto convinto di trasferirsi al Brescia: il punto sul suo futuro

Il Milan sta limando gli ultimi dettagli per acquistare a titolo definitivo Sandro Tonali dal Brescia. Le due parti avrebbero trovato un accordo sulla base di 20 milioni di euro, ottenendo un piccolo sconto sulla cifra accordata la scorsa estate. Nell'operazione dovrebbero rientrare due giovani talenti dei rossoneri, i quali si trasferirebbero proprio nel club presieduto da Massimo Cellino. I calciatori in questione sono Giacomo Olzer e Lorenzo Colombo. Sul primo, il Diavolo potrà esercitare il diritto di contro riscatto, mentre il centravanti dovrebbe trasferirsi in prestito biennale. Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', l'attaccante classe 2002 non ha ancora preso una decisione definitiva in quanto vorrebbe valutare anche altre proposte da squadre di Serie B. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan.