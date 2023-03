Calciomercato Milan – Da Colombo a Morata: i piani per l’attacco

Milan, i nuovi piani per l'attacco: da Colombo a Morata

Il Milan, si legge, pensa anche al prossimo attaccante. Il rinnovo di Giroud è una formalità, Morata un’idea per ridare consistenza al reparto. A cui occorre anche un po’ di gioventù: il Milan definirà il contro-riscatto dal Lecce di Lorenzo Colombo, 5 gol in 25 partite totali. I giallorossi lo riscatteranno per 2 milioni, i rossoneri ne aggiungeranno un altro (secondo gli accordi già definiti) per riportarlo a Milano. Dove potrà restare come alternativa ai titolari. Colombo e Baldanzi sono già compagni di spogliatoio, in azzurro Under 21: giovani, italiani e di talento. Il Milan pensa che stiano benissimo anche in rossonero. Calciomercato – Da Hojlund a Laurienté: sfida tra Milan e Napoli