Calciomercato Milan – Colombo, in vista nuove esperienze professionali

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Lorenzo Colombo, classe 2002, ha giocato negli ultimi sei mesi in prestito alla Cremonese

Nella sessione estiva di calciomercato il giovane attaccante Lorenzo Colombo, classe 2002, farà rientro al Milan. Negli ultimi sei mesi, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha fatto un gol in 13 partite giocate in Serie B con la maglia della Cremonese.