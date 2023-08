Calciomercato Milan – Il Genoa ci prova per Colombo: duello in serie A

Il Genoa sarebbe piombato su Lorenzo Colombo del Milan per questo calciomercato estivo: su di lui anche il Cagliari di Claudio Ranieri

Non è solo il Milan a mettere a segno diversi colpi sul calciomercato ma c'è anche il Genoa che vuole dire sua. Dopo aver messo a segno i colpi Retegui, Messias e Thorsby ora i rossoblu sarebbero interessati a comprare sul calciomercato Lorenzo Colombo del Milan. Sarebbe un secondo acquisto in rapida successione da parte dei genovesi ai rossoneri che stanno cercando di rinforzare la rosa per competere nel nostro campionato nella stagione 2023-2024.