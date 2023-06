Calciomercato Milan – Il Genoa tratta per Colombo | NEWS

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio , il Milan potrebbe cedere Lorenzo Colombo al Genoa

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrebbe anche salutare molti giocatori. Non solo Sandro Tonali che ormai è destinato al Newcastle, anche alcuni giovani potrebbero essere prossimi alla partenza. Sono tanti infatti, i calciatori della Primavera che sono rientati a Milanello dopo un anno di prestito. I vari Maldini, Nasti, Brescianini potrebbero tutti ripartire in prestito. Ecco le ultime novità su una punta rossonera.