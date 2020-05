Calciomercato Milan – Colloqui con Ramadani: Milenkovic nel mirino

CALCIOMERCATO MILAN – Altro nome accostato da qualche settimana al Milan per rinforzare la difesa è quello di Nikola Milenkovic. L’asse di mercato con la Fiorentina potrebbe diventare caldo nel corso della prossima estate di trattative. In ballo c’è anche il nome di Lucas Paquetà, che piace molto ai viola e che i rossoneri vorrebbero rivalutare.

Inoltre il Milan sta trattando con Fali Ramadani, noto intermediario interzionale che gestisce la Lian Sports, per il riscatto di Ante Rebic dall’Eintracht Francoforte. E proprio la Lian Sports è la società che si occupa, tra gli altri, anche di Milenkovic. Nelle discussioni tra il Milan e Ramadani, sarebbe uscito fuori proprio il nome di Milenkovic. Lo riporta Tuttosport.

Ma conosciamo meglio Milenkovic. Si tratta di un difensore centrale classe 1997, autore di una buona stagione: 29 presenze e 3 gol segnati, bottino niente male per un centrale. 195 cm d’altezza, 22 anni ed un valore che supera già i 20 milioni di euro (almeno secondo i dati di Transfermarkt). Ha un contratto fino al giugno 2022 con la Fiorentina. Per il club di Rocco Commisso, la cessione di Milenkovic potrebbe permettere nuovi innesti di qualità tra centrocampo e attacco.

Il Milan è alla ricerca di difensori di qualità, che conoscano bene il campionato italiano. Il serbo Milenkovic è alla terza stagione in Serie A, arrivato nell’estate 2017 dal Partizan. In totale ha collezionato 84 presenze in viola, segnando 6 gol (di cui 3, come soprariferito, soltanto in questa attule stagione in corso).

Insomma, un’esperienza non di poco conto per un calciatore che ha appena 22 anni (ne compirà 23 ad ottobre). Poco più giovane di Alessio Romagnoli, con il quale potrebbero formare un’ottima coppia per il futuro. Intanto si allunga la lista dei nomi accostati al Milan, ecco gli ultimissimi >>>

