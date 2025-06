Calciomercato Milan, colloqui Al-Hilal-Theo Hernandez: ecco cosa manca

Continua la saga relativa al possibile trasferimento di Theo Hernandez dal Milan all'Al-Hilal. Negli scorsi giorni si è scaldata questa pista, con la volontà del terzino rossonero di lasciare il club dopo la stagione deludente e le tante difficoltà palesate. All'inizio sembrava quasi certo il suo passaggio, anche se poi sono emersi dei ripensamenti proprio del francese. Non tanto di cambiare aria, quanto di farlo proprio per giocare nella società saudita. Si era anche parlato di un possibile intervento di Simone Inzaghi per sbloccare la trattativa e di un interesse dell'Atletico Madrid.