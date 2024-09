Con la chiusura del calciomercato venerdì sera a mezzanotte, l'argomento è ormai archiviato. Il Milan ha effettuato numerosi e ottimi movimenti sia in entrata che in uscita, realizzando cessioni per un valore totale di 170,5 milioni di euro. Questo dato è stato riportato dai colleghi della versione italiana del sito tedesco Transfermarkt, che ha stilato una classifica dei valori delle cessioni per club nel mercato estivo 2024/2025.