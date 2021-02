Calciomercato Milan – City e United su Milenkovic | News

Calciomercato Milan: Milenkovic conteso da City e United

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, potrebbe trasferirsi in Premier League al termine di questa stagione. Su di lui, infatti, pare abbiano messo gli occhi le due squadre di Manchester: il City e lo United. Il serbo, da tempo accostato al Milan, potrebbe dunque lasciare la Serie A. Il presidente dei viola, Rocco Commisso, vorrebbe incassare non meno di 35 milioni di euro.

Milenkovic, alla quarta stagione con i viola e con il Milan attento alla situazione, può vantare 119 presenze e 10 gol tra campionato e Coppa Italia. E' un difensore centrale che può giocare anche nei tre di difesa e, all'occorrenza, ricoprire il ruolo di terzino destro.