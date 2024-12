Calciomercato Milan – Cinque cose che non sapete su … Frendrup

Si avvicina sempre di più la sessione invernale di calciomercato e il Milan comincia già a guardarsi intorno. Da diverso tempo a questa parte ai rossoneri viene accostato un nome molto interessante, quello di Morten Frendrup. Il mediano del Genoa rappresenta una vera e propria rivelazione fino a questo momento, sia per quanto mostrato nella scorsa stagione sia per quello che ha già fatto vedere in questi primi mesi della Serie A 2024/2025.