Calciomercato Milan – Attacco, i cinque nomi per la prossima stagione

L'attacco del Milan di Stefano Pioli cambierà radicalmente, o quasi, nella stagione 2023-2024. Sarà confermato Olivier Giroud, che ha già rinnovato ufficialmente il suo contratto per la prossima stagione. Medesimo discorso per Rafael Leão: presumibilmente nella giornata di lunedì 22 maggio arriverà l'ufficialità del suo rinnovo con i rossoneri fino al 30 giugno 2028. Andranno però via quasi certamente Zlatan Ibrahimović, Ante Rebić e Divock Origi. Il Milan, dunque, cerca uno, se non due centravanti per l'annata che verrà. Ecco, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, chi sono i cinque bomber seguiti da Paolo Maldini e Frederic Massara.