Calciomercato Milan – Le cifre ufficiali dell’affare De Ketelaere-Atalanta

Nel corso del calciomercato estivo Charles De Ketelaere è passato in prestito dal Milan all'Atalanta per rilanciarsi dopo un'annata al di sotto di quelle che erano le aspettative. In maglia nerazzurra, finora, sta vivendo di alti e bassi, anche se la sua esperienza a Bergamo al momento sembra essere nettamente migliore rispetto a quella rossonera. Ma quali sono le reali cifre spese dalla Dea per il talento belga?