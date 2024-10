Nel corso di una delle prossime sessioni di calciomercato il Milan potrebbe anche salutare Samuel Chukwueze ed intavolare un clamoroso scambio. L'esterno nigeriano, infatti, nelle ultime due uscite ha anche convinto quando è entrato a gara in corso. Prima, però, ha fatto davvero molta fatica ed è stato utilizzato con il contagocce. E non è assolutamente escluso che nelle prossime settimane possa tornare a vivere quei bassi a cui ci ha già abituato più di una volta. Per questo motivo potrebbe anche lasciare i rossoneri e già si è parlato dell'interesse di alcuni club di Premier League .

Calciomercato Milan - Chukwueze in uscita: si studia lo scambio che accontenta tutti

Le ultime notizie in merito le ha fornite 'Caught Offside'. Secondo quanto riferito, infatti, il Milan sarebbe disposto a lasciar partire Samuel Chukwueze ad un club in particolare, il Manchester United. Questo perché in uscita dai Red Devils c'è un giocatore che interessa particolarmente al Diavolo. Trattasi di Anthony, esterno dal talento infinito che ha però trovato poco spazio e ha deluso parecchio. In rossonero, però, potrebbe rinascere e lo stesso vale a dirsi per l'esterno nigeriano.