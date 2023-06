Calciomercato Milan – Chukwueze, previsti nuovi summit con gli agenti

Contratto in scadenza nel 2024, lo cerca anche l'Arsenal

Chukwueze, legato al 'Sottomarino Giallo' soltanto da un anno di contratto (scadenza 30 giugno 2024), sarà ceduto in quest'estate di mercato. Il Milan è vigile, così come l'Arsenal in Premier League. Nell'ultima annata l'ala destra (ma di piede mancino, n.d.r.) nigeriana ha segnato, nel complesso, 13 gol e fornito 11 assist in 50 partite totali. Milan, un vecchio pallino per il centrocampo >>>