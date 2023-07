Mercato Milan – Moretto: “Chukwueze primo obiettivo. Si allontana Taremi”

L'esperto di calciomercato Matteo Moretto , giornalista di 'Relevo', ha fatto il punto sulle trattative del Milan attraverso un post sul proprio profilo 'Twitter'. Samuel Chukwueze sarebbe il primo obiettivo al momento nella lista dei desideri della dirigenza rossonera, quello che convince di più. Per questo motivo il Diavolo vorrebbe sfruttare l'ultimo posto da extra-comunitario per lui.

Mehdi Taremi, invece, sembra allontanarsi, sia per la questione dello slot sia perché non ci sarebbero stati ulteriori passi in avanti con il Porto. Quanto alla situazione di Yunus Musah, il presidente del Valencia Peter Lim non avrebbe ancora dato l'ok al trasferimento e le parti starebbero ancora lavorando ad un accordo.